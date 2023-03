Bil i trafikkulykke i Fjøsangerveien

En bilfører ble sendt til legevakten for kontroll etter en trafikkulykke på E39 i Fjøsangerveien i Bergen i natt. Politiet fikk melding om ulykken, som skjedde i retning sentrum, like etter klokken 3. Det skal ha vært glatt på stedet. E39 var sperret mot Bergen sentrum i en periode, men er nå åpnet for trafikk.