Bil i fjellveggen i Øygarden

En bil kjørte i fjellveggen på Søre Fjellavegen ved Skogsvåg i Øygarden like før klokken 08.30. Føreren var alene i bilen og bevisst etter ulykken. Årsaken er så langt ikke kjent.

Like før klokken 9.30 melder Vegvesenet at bilbergerer er ferdig på stedet, vegen er ryddet og åpnet for normal trafikk.