Bil i autovernet i Høyanger

Politiet melder om ei trafikkululkke på E39 mellom Lavik og Vadheim. Ein bil har hamna over i motgåande køyrefelt og deretter i autovernet. To personar er involverte, dei skal vera vakne og medvitne. Politiet er på veg til staden.Vegvesenet melder at eit felt er stengt etter ulukka.