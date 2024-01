Bil havnet utfor veien

En bil har sklidd av veien og står i fare for å tippe utfor en skrent på Skjoldstølen i Bergen. Det skal være to personer i bilen, opplyser politiet. Nødetatene er på stedet for å sikre bilen. De to som var i bilen har kommet seg ut, og virker uskadde. Det skal være svært glatt på veien der bilen begynte å skli.

De to involverte, en mann og en kvinne i 30-årene, forteller til BA at de var på vei opp bakken da de skled ned, og havnet utfor veien. De ønsker ikke å uttale seg til NRK om hendelsen.