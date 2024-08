Bil har trilla ut i Tveitevannet i Bergen

Politiet fekk klokka 14.08 melding om ein bil som har trilla ut i Tveitevannet ved Wergeland i Bergen. Det er ikkje folk i bilen og den står på grunt vatn. Politiet er framme på staden. Kupeen er over vatn. Politiet er i kontakt med bileigaren som er på staden. Køyretøyet stod parkert på ein bensinstasjon like ved før den trilla ut i vatnet. Det må bilbergar til for å få bilen opp att.