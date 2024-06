Bil hamna på taket i Gulen

Ein mann i 20- åra er frakta til Nordhordland legevakt for sjekk etter ei trafikkulykke like nord for Svaberget på fv. 605 Eivindvikvegen. Sjåføren skal ha svinga unna for å unngå kollisjon med ein hjort, og deretter hamna på taket.

Alle naudetatane rykte ut til staden etter at meldinga kom inn klokka 03.08. Sjåføren, som var åleine i bilen, klaga på smerter i kroppen. Det er ingen lekkasjar på staden, melder politiet på X. Bilbergar har no fjerna bilen og det er fri ferdsel på staden.