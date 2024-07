Bil hamna på taket - tenåring mistar førarkortet

To personar var involvert då ein bil hamna på taket ved Rambergstunet på Fanafjellet i Bergen laurdag kveld.

Ifølgje Vest politidistrikt er det usikkert om bilen har vore i fjellveggen i forkant.

Klokka 20.48 melder brannvesenet at to personar er ute av bilen, og at dei får tilsyn av helsepersonell på staden.

Vest politidistrikt opplyser at dei er medvitne.

Den mannlege bilføraren fekk førarkortet beslaglagt etter ulukka.