Bil gjekk rundt i Bremanger

Ambulanse og politi er på veg for å sjå til ein mann etter eit trafikkuhell i Bremanger, skriv Firda. Ein bilbergar som var på veg til Oldeide melde frå om at ein personbil hadde køyrt av vegen. Bilen hadde deretter rulla rundt. Føraren skal vere uskadd, men naudetatar er likevel på veg for å sjå til vedkomande.