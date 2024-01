Bil fekk hengar i fronten på Stord

Det har vore ei trafikkulukke med to involverte bilar på E39 like nord for Stordabrua. Den eine bilen skal ha fått sleng på ein tilhengar, og hengaren trefte den andre bilen i fronten. Personane i bilen er på beina, men skadeomfanget er uvisst, melder politiet på X. Trafikken står i begge retningar.