Bil fall ti meter ned i elv

Kl. 11.16 blei det meldt om ei trafikkulukke like utanfor Førde sentrum i Sunnfjord.

Ein bil skal ha gått over autovernet og hamna i elva ti meter ned på fylkesveg 609 vest for Førde.

Ein person er involvert i ulukka og er medviten.

– Vi har fått kontakt med førar og arbeider med få føraren opp til vegen, seier Håkon Myking vaktkommandør i 110 Vest.

I ELVA: Bilen har landa rett veg i elva og hatt vatn opp til hjula. Foto: Kasper Valestrand / NRK

Det er ikkje nemnt om noko personskade og like over klokka tolv vart føraren sendt til Førde sentralsjukehus for behandling.

Naudetatane er i ferd med å avslutte arbeidet på staden og fylkesveg 609 vil bli opna om kort tid.

Bilen står framleis i elva og det vil bli tatt ei vurdering om når bilen skal bli henta opp.

Ulukka blei meldt inn av ein som var i området og politiet har tatt avhøyr på staden.