Bil av veien i Sunnfjord

En bil skal ha kjørt av veien på E39 Jølstravegen i Sunnfjord, melder Vest politidistrikt. Det er ikke meldt om personskadet, og politiet er på stedet.

Klokken 09.36 melder politiet at bilen er fjernet og at veien er åpnet for fri ferdsel.