Da Nora Kjetså (19) fra Kristiansand var ni år gammel, fikk hun mensen for første gang.

Siden den gang har hun vært plaget med sterke smerter.

Etter å ha lest på hjemmesiden til Endometrioseforeningen, og hun kjente seg igjen i symptomene på endometriose, dro hun til gynekologen.

Endometriose er en kvinnesykdom som fører til store smerter.

Årsaken er at vev vokser utenfor livmorhulen. Endometriosevev kan vokse på mange ulike organer, men det vanligste er på eggstokkene, egglederne, utsiden av livmoren og på bukhinnen.

Sykdommen gjør det også vanskelig å bli gravid. De siste årene har det blitt mer oppmerksomhet rundt sykdommen.

– Gynekologen mente at det ikke kunne være endometriose jeg hadde, sier Kjetså.

– Jeg fikk et valg. Enten kunne jeg vente i kø hos det offentlige, som ville ta flere måneder. Eller så kunne jeg oppsøke privat hjelp.

Mange med endometriose får sterke smerter, og er sengeliggende når de har mensen. Foto: Seline Larsen

Urettferdig

Kjetså ringte til det private helseforetaket Aleris i Oslo.

Der fikk hun time med en gang, En uke etter konsultasjonen lå hun på operasjonsbordet.

Hun er glad for at hun hadde muligheten, men synes det er dumt at hun måtte ty til det private.

– Det er urettferdig at man skal være økonomisk privilegert for å få rask nok hjelp.

For Nora Stabell fra Tromsø (21) tok det seks år før hun fikk en diagnose.

Stabell opplevde ikke å bli tatt alvorlig av den offentlige helsetjenesten, og dro derfor til Volvat. Derfra fikk hun henvisning til det offentlige helsesystemet.

Hun var hos Volvat i september, og fikk operasjon i juni. Da hadde den blitt utsatt med tre måneder.

– Folk sa til meg at «det er bare tre ekstra måneder», men for meg betyr det tre ekstra sykluser, tre ekstra måneder med «helvete».

– Jeg vet at endometriosen min ble verre i løpet av de månedene.

Nora Stabell (21) ventet seks år på diagnose. Foto: Hannah Bøthun / NRK

Økende trend

Aleris opplever at flere kvinner ønsker hjelp av dem.

– Det kommer stadig flere til oss med kvinnesykdommer, deriblant endometriose. I Oslo-området har vi hatt en vekst til nå i år på 60 prosent sammenlignet med i fjor, sier administrerende direktør, Anita Tunold.

– De fleste forteller den samme historien: det tok for lang tid å få behandlingen de trenger i det offentlige. Vi er glade for å kunne hjelpe.

Anita Tunold, administrerende direktør i Aleris Norge Foto: Aleris

Ventetid opp mot to år

Anne Veddeng er overlege på Kvinneklinikken på Haukeland universitetssjukehus.

Hun har overordnet ansvar for alvorlig endometriose og utredning for det.

Veddeng bekrefter at de har lange ventetider.

– For de enkleste operasjonene hvor vi stiller diagnosen, har vi rundt fem måneders ventetid. For større operasjoner er det seks til sju måneder å vente.

Veddeng forklarer at det hender at folk må vente lenger, og at noen opplever ventetiden som veldig lang på grunn av tilleggsundersøkelser for å planlegge operasjon.

– Vi har hatt pasienter som har stått i operasjonskø i opp til to år. Pandemien har ført til forsinkelser, og om sommeren har vi ikke kapasitet til å prioritere disse pasientene.

Fakta om endometriose Ekspander/minimer faktaboks Endometriose er en tilstand der vev vokser utenfor livmoren

Det tar i snitt sju år å få stilt diagnosen. Den stilles som regel ved kikkhullsoperasjon

Fordi symptomene kan være svært ulike, er feildiagnostisering vanlig

Vanlige symptomer kan være smerter i forbindelse med menstruasjon, kraftig blødning og tretthet

Endometriose forekommer hos opp til ti prosent av kvinner

Blant kvinner som ikke kan få barn, er forekomsten hyppigere, med tilfeller hos opp til 50 prosent

Vevet kan vokse på eggleder, eggstokker, bkhinne, tarmer, urinleder- og blære

Den vanligste behandlingsformen er kikkhullsoperasjon og prevensjonsmidler som p-piller eller spiral Kilder: Endometrioseforeningen og NHI

Hun ønsker likevel å advare enkelte mot å ty til privat helsetjeneste:

– Hvis man har alvorlig endometriose, må man opereres i det offentlige, for det er noe av den mest avanserte formen for kirurgi vi driver med.

– Hvis de finner alvorlige forandringer, trekker de seg ut og henviser til det offentlige. Da har det kanskje bare ført til forsinkelser på et halvt år.

Overlege Anne Veddeng mener det er viktig at alle i helsetjenesten har kunnskap om endometriose. Foto: ANETTE BERENTSEN / NRK

Krever at politikerne rydder opp

Endometrioseforeningen jobber med å bedre helsetilbudet for personer med endometriose.

De synes det er leit at flere føler de ikke får rask nok hjelp i det offentlige.

– I Norge bør man ikke måtte trenge å betale dyrt for hjelp med alvorlige smerter som påvirker livskvaliteten i stor grad, skriver styreleder Elisabeth Raasholm Larby til NRK.

– Her forventer vi at politikerne våre rydder opp og finner løsninger. Om de trenger tips eller råd, tar vi gjerne et møte med dem.

Endometrioseforeningen snakker gjerne med politikere om løsninger på problemet, sier styreleder Elisabeth Raasholm Larby. Foto: Martine Mørk Hjelseth / X Marketing

Verdt det

Kjetså brukte til sammen 50.000 kroner på operasjon, konsultasjon og reise.

– Det var verdt det. Hadde jeg ikke hatt operasjonen kunne jeg ikke jobbet på eldrehjem i sommer, eller studert til høsten.

For henne var det en lettelse å få diagnosen etter operasjonen.

– Det er fint å vite at det ikke sitter i hodet mitt, og jeg håper at operasjonen gjør at jeg kan bli kvitt kroniske plager.