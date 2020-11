Nå er mannen dømt til fengsel i ett år og én måned. Bergen tingrett fant han skyldig for bedragerier eller forsøk på bedragerier av totalt 25 eldre kvinner over en periode på nesten to år.

Én av disse var Helga Fredny Einarsen (75).

Mannen forsøkte å svindle henne for 100.000 kroner september 2019, men lyktes «bare» med 75.000 kroner.

– Jeg ble ringt av mannen og han utga seg for å være nevøen min. Stemmen var litt merkelig, men det kunne ikke være noen andre enn ham. Det falt meg aldri inn at det ikke kunne være nevøen min, sier bergenskvinnen til NRK.

Over telefonen ble Einarsen fortalt av det hun trodde var nevøen at han hadde pengeproblemer i Sverige.

Mannen lurte også Einarsen til å tro at det var en kompis av «nevøen» sin telefon han måtte låne.

PENGEUTTAK: Syv kvinner lurt til å gi fra seg bankkort og PIN-kode, før mannen tok ut store summer i dagligvarebutikker i Bergen. Foto: Politiet

Fikk sjokk i bursdag

Einarsen dro i et bursdagsselskap to dager etter at hun hadde blitt lurt av «nevøen».

Der møtte hun nevøen sin.

– Jeg ble forskrekket, og spurte: «Er ikke du i Sverige?», sier hun.

På dette tidspunktet skjønte familien at hun hadde tapt titusener av kroner og tok umiddelbart kontakt med banken og politiet.

– Jeg forstår at hun lever i god tro. Det er synd at noen utnytter og bruker eldre på denne måten, sier nevø Ole Kristian Einarsen.

Ti av kvinnene ble svindlet ved at mannen utga seg for å være en slektning, eller venn eller kjæreste av slektning, som var i nød.

Mannen fortalte at barnebarnet eller annen nær familie hadde pengetrøbbel eller var «strandet» i utlandet, og trengte penger for å komme seg hjem.

– Svindleren må ha vært utrolig dyktig. Det er veldig bra han er dømt. Jeg tenker også at vi er skikkelig dumme alle sammen som har blitt lurt. Jeg håper han kan forstå hva han har gjort og kan bli et ærlig menneske, sier Einarsen, som vil advare andre.

Svindlet 98-åring

Syv kvinner ble lurt til å gi fra seg bankkort og PIN-kode, før mannen tok ut store summer i dagligvarebutikker i Bergen.

Den eldste kvinnen som ble svindlet, er 98 år gammel. Ved flere anledningen møtte den dømte mannen fysisk opp hjemme hos dem.

Det samlede økonomiske tapet for kvinnene er på rundt 335.000 kroner.

Retten mener at bedrageriene har et organisert preg. Den dømte mannen hadde også en medhjelper som dukket opp for å ta imot pengene.

Mannen skal ha begått de straffbare handlingene for å verne seg mot innkreving fra kreditorer på grunn av spillegjeld. Han er domfelt to ganger tidligere to ran, bedrageri og tyveri. Han ga en uforbeholden tilståelse.