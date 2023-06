Beslagla narkotika og pengar

To menn i 30- og 40-åra er sikta for sal av narkotika i Sunnfjord. Mennene vart pågripne på kvar si adresse i Høyanger på onsdag. Politiet har beslaglagt både eit pengebeløp og kring 100 gram cannabis. Mennene vart sleppte fri etter avhøyr. Den eine er sikta for grov narkotikakriminalitet, og har erkjent forholdet. Politiet ser ikkje vekk ifrå at fleire kan bli pågripne.