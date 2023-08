Beslag av førerkort, og mistanke om ruskjøring i Bergen

I 19-tiden stanset en politipatrulje et stanset kjøretøy, hvor bilfører, som er en mann i 40-årene mistenkes for å ha vært ruspåvirket under kjøring. Dette skjedde i Eidsvåg i Bergen.

Førerkortet er beslaglagt, og han blir tatt med til legevakt for blodprøve.