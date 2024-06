Berre to ferjer på Dragsvik-Hella- Vangsnes

– Tysdag håpar Norled å ha full drift på sambandet Dragsvik-Hella- Vangsnes igjen. Det seier ferjesjef Katrine Meldahl. På grunn av mannskapsmangel har reiarlaget vore nøydde til å flytte ferja MF «Hella» til sambandet Lavik – Opedal. Det betyr at Dragsvik-Hella- Vangsnes fredag og måndag blir trafikkert med berre to ferjer og ikkje tre som vanleg. A og B ruta går etter «sommarrute-oppsettet». I helga blir MF «Stord» sett inn i sambandet slik at det då vert tre ferjer.