Berre røyk ingen eld

Klokka 1930 fekk brannvesenet melding om røykutvikling frå ein bil i Norheimsund. Bileigaren forklarte at bilen ville ikkje slå seg av og at det kom røyk, melder 110 Vest. Då brannmannskapa kom fram var det slutta og ryke, og dei konstaterte at det ikkje var brann.