Berre 4 av 10 unge har teke tredjedosen – men Viktorija og Andrea var sikre på vaksinevalet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Eg tok den for å beskytte meg sjølv og familie. Eg jobbar òg på omsorgssenter og følte det var viktig at eg tok den for å hjelpe dei, fortel Andrea Kristine Refvik Volle.

18-åringen går i tredjeklasse ved Eid vidaregåande skule og var ikkje i tvil om at ho ville ta oppfriskingsdosen med koronavaksine då ho fekk tilbodet.

Tal frå Folkehelseinstituttet syner at mange i same aldersgruppe ikkje er like sikre.

Per 16. februar har 43, 6 prosent av dei mellom 18 og 24 år teke tredjedosen med koronavaksine. Det er ein auke frå nær 37 prosent sist veke.

– Eg føler meg tryggare no når det opnar fullt og vi er blant fleire folk når eg har tre dosar enn om eg ikkje hadde hatt vaksine i det heile teke, seier Viktorija Jonelaityte (19).

Folkehelseinstituttet om oppfriskingsdosar Ekspandér faktaboks Alle i aldersgruppa 45 år og eldre og sjukeheimsbebuarar er anbefalte oppfriskingsdose.

Personar som er 18 år og eldre som tilhøyrer risikogruppene er anbefalte oppfriskingsdose.

Alle tilsette i helse- og omsorgstenesta er anbefalt oppfriskingsdose.

Elles friske personar mellom 18-44 år kan få oppfriskingsdose. Kjelde: FHI

Kan – ikkje bør

– At det er færre som har teke oppfriskingsdose i denne aldersgruppa antar vi skuldast at dei har fått eit tilbod om oppfriskingsdose, men ikkje ei tydeleg anbefaling om at dei bør ta denne, med mindre dei ikkje er i ei av risikogruppene for å bli alvorleg sjuk av covid-19.

Det fortel overlege Are Berg i FHI.

Ei anna forklaring er at mange i denne aldersgruppa allereie har vore smitta og dermed ikkje treng ei oppfriskingsdose, legg Berg til.

Gjennomgått infeksjon svarar til éin vaksinedose, skriv FHI på eigne nettsider.

I gruppa mellom 25–44 år har 46,7 prosent teke tredjedosen, medan dei mellom 65–74 år har høgst prosentdel med 88,3 prosent.

Så mange har teke oppfriskingsdose Ekspandér faktaboks Tal per 16.02.22 18–24 år: 43,6 prosent 25–44 år: 46,7 prosent 45–54 år: 72,2 prosent 55–64 år: 80,1 prosent 65–74 år: 88,3 prosent 75–84 år: 82,9 prosent 85 år og eldre: 74,5 prosent Kjelde: FHIs vekesrapport og vaksinasjonsstatistikken SYSVAK

– Ikkje eit stort problem

I Sunnfjord kommune kan det òg sjå ut til at færre unge tek tredje vaksinedose, opplyser kommuneoverlege Øystein Furnes.

Han ser ikkje på det som eit stort problem ettersom personar under 45 år uansett har svært låg risiko for alvorleg sjukdom.

– No blir dei fleste smitta, noko som er vel så bra ein tredje dose, skriv han i ein SMS til NRK.

– IKKJE EIT STORT PROBLEM: Kommuneoverlege Øystein Furnes i Sunnfjord ser det ikkje som eit stort problem at færre unge har teke tredjedosen då dei under 45 år har mindre risiko for alvorleg sjukdom. Foto: Linn Haug Eide / NRK

Var i tvil i starten

Andrea Kristine Refvik Volle fortel at ho var meir i tvil heilt i starten då vaksinen kom. Ho var redd biverknader og opplevde at det var forska lite på vaksinane.

Også Viktorija Jonelaityte (19) seier ho også var litt i tvil i starten då vaksinen kom, men ho var ikkje var i tvil om oppfriskingsdosen.

Dei har begge gått helsefag på vidaregåande og tek no eit år påbygg. Ved sida av har dei jobbar i helsevesenet, noko som også gjer at dei er ekstra opptekne av å vere vaksinerte.

– Dei aller fleste av dei på min alder har teke all tre dosane, men eg har venninner som ikkje vil ta ein einaste dose. Men eg oppfattar som at dei aller fleste er opne for å ta det, seier Jonelaityte.