Berre 370 bedrifter har teikna fastpriskontrakt på straum

Olve Grotle, Høgre

– Vi har vore tydeleg heile vegen på at det er naivt å tru at ein velfungerande marknad for fastpriskontraktar skal kunne etablerast over natta. Derfor la vi til rette for ikkje berre ei auke i straumstøtta, men også at ho skulle forlengast ut vinteren til marknaden forhåpentlegvis fungerte betre.

Årsaka til at ingen teiknar avtalar no er i hovudsak at straumprisane har falle i marknadane rundt oss. Dette tyder også på at dei som teikna fastprisavtalar før jul no truleg betaler meir for straumen enn dei ville gjort i spotmarknaden, noko mange av dei som har vurdert fastprisavtale truleg har vore bekymra for.