Berre 15 nye lærarstudentar på Stord

Berre 15 nye lærarstudentar møtte opp til studiestart ved HVL sin campus på Stord, der det har blitt utdanna lærarar sidan 1839. Sju av dei frammøtte skal blir lærarar for 1.-7.-trinn, medan åtte skal bli lærarar for 5.-10.-trinn. I tillegg skal 18 studentar starta på eit samlingsbasert lærarstudium seinare i haust.

– Me er ein del av ein nasjonal trend som ein har sett over fleire år. Det er dessverre færre og færre som ønskjer å ta lærarutdanning, seier Sigurd Sandvold, prodekan for regional utvikling ved HVL. Han opplyser at det dei siste ti åra har vore mellom 50 og 60 nye lærarstudentar på Stord kvart år. Dersom ein går tilbake til rundt år 2000 var det mellom 90 og 100 som starta.