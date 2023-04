Bergingsmannskap i gang på Bergensbanen

Bergingsmannskap og -maskiner er framme ved staden der eit arbeidstog spora av mellom Hallingskeid og Myrdal.

– Dei er i gang med jobben det er å få løfta toget opp att på sporet. Det er uvisst kor lang tid det vil ta, seier pressevakt i Bane Nor, Harry Korslund. Han seier det vil koma ei ny oppdatering rundt klokka 18.

Det var like over klokka ti at meldinga om at arbeidstoget hadde spora av kom. Ingen vart skadde i hendinga.