Bergingsbil på plass på E39 – trafikken blir dirigert forbi

Ein bilbergar for vogntog er no på plass på E39 i Sveio, der eit vogntog tidlegare laurdag køyrde av vegen sør for Brandåsen, mellom Flåtene og Hope. Trafikkdirigentar er på veg for å losa trafikken forbi under operasjonen, melder Vegtrafikksentralen.