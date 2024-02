Bergenstalent fekk pris

Bergenske Hermine Svortevik Oen blei i helga tildelt den lokale Bru-stiftingas kulturpris for 2023. Prisen blir gitt til unge talent i Bergensområdet, og inkluderer ein sjekk på 10.000 kroner. Juryen kallar Oen for ein utmerka formidlar med erfaring frå både teater, film og TV, og peikar på at ho også har markert seg som ein engasjert samfunnsdebattant.

Tidlegare har ho blitt hylla av sjølvaste Matthew McConaughey.