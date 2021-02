Bergenspolitiet slår alarm - frykter kjent dødsdop er årsak til overdoser blant unge

– Vi vil sende en advarsel med stort utropstegn mot disse tablettene, fordi vi frykter at de lett kan føre til overdose, spesielt i kombinasjon med andre rusmidler, sier sjef ved Bergen sentrum politistasjon, Lars Morten Lohne.

Fredag gikk Politiets nettpatrulje i vest ut på Facebook med bilde og beskrivelse av tablettene, som heter Ksalol og skal ha en beroligende og angstdempende effekt.

Saken ble først omtalt av Bergens Tidende.

Sjekkes mot tenåringsdødsfall

Bakgrunnen for advarselen er tre overdoser på to dager blant ungdom like oppunder 18 år. En 17-åring er død.

Alle skal ha tilknytning til samme miljø i Bergen sentrum, og det skal være gjort funn av tablettene i tilknytning til flere eller alle overdosene.

Lohne påpeker at det ennå ikke er konstatert sammenheng mellom tablettene og overdosene.

– Men vi frykter at det kan være sammenheng, og det undersøker vi nå, sier politisjefen.

Tre døde i Tromsø

Tablettene ble betegnet som «dødsdop» etter at tre menn i 20-årene i Tromsø døde av Ksalol-overdose i november. Etterforskningsleder Yngve Myrvoll i Troms politidistrikt fortalte da til NRK at denne typen tabletter er i omløp over hele landet.

Bergenspolitiet går ut med advarselen på bakgrunn av forhistorien i nord og de siste dagers overdoser i Bergen.

Frykter tablettene spres

– Det er nytt for oss at disse tablettene er i dette ungdomsmiljøet. Vi frykter at det er snakk om et stort antall tabletter og at de kan ha spredd seg til flere miljøer. sier Lohne.

– Nå går vi inn i en helg, og derfor vil vi advare både unge mennesker og deres pårørende om at disse tablettene er i omløp og at det ikke er noe smart å bruke dem. Vi har ingen å miste, sier politisjefen.