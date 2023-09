Bergensordfører innlagt på Kvinneklinikken

Ordfører i Bergen, Linn Kristin Engø (Ap), har vært innlagt på Kvinneklinikken i Bergen denne helgen.



Det deler hun selv på sin Facebook-side.



Engø, som er gravid, skriver at alt står bra til med både henne og barnet. Ordføreren skriver videre at hun vil ta det litt roligere i dagene som kommer.



– Jeg er takknemlig for at vi lever i et land med god helsehjelp og kompetente ansatte i helsevesenet, skriver hun.