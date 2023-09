Bergenslistens velgere ga bort flest slengere

Bergenslistens velgere ga 2269 slengere i kommunevalget i Bergen. De fikk 728 slengere fra andre partier.

Med dette er de partiet som ga bort flest slengere til andre kandidater.

Slengerne gjør at Bergenslisten mister et mandat til Venstre, selv om Bergenslisten har flere stemmer enn Venstre. En slenger er i praksis å gi bort deler av stemmen sin til et annet parti.

De som får flest slengere er Rødt, med totalt 2298 slengere. Trolig har mange av slengerne fra Bergenslisten gått til Torstein Dahle i Rødt.

Dahle har markert seg som en prominent forkjemper for å ha Bybanen i tunnel, i stedet for i dagen over Bryggen. Dahle er den som har fått flest slengere, med 2032.

Tallene går frem av valgprotokollen til Bergen kommune. Denne skal etter planen vedtas i dag, men Bergenslisten har bedt om omtelling av tallene.