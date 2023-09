Bergenslisten melder om valglister på avveie

I Bergen kan de politiske synspunktene til Bergenslisten ha blitt for mye for enkelte. Det kan i alle fall se slik ut, ifølge listetopp Trond Tystad.

Bergen kommune har måtte sette inn tiltak etter at at de oppdaget at noen hadde snudd bunken med valgsedlene til Bergenslisten, slik at navnet pekte inn i hyllen.

– Ja, de første 14 dagene av forhåndsstemmingen mottok vi daglig to til tre meldinger fra folk om at Bergenslisten sin bunke var forsøkt gjemt, lagt under bordet eller bak andre lister. Da tok vi kontakt med valgstyret.

Det har vært problemer med valgstemmer og stemmelister flere steder rundt om i landet.