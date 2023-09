Bergenslisten krever omtelling

Bergenslisten krever omtelling etter endringen i mandatfordelingen i Bergen. Det skriver BA. Etter fintelling i går kveld ble det klart at Venstre overtar ett av Bergenslistens mandater. Bergenslisten har flere stemmer enn Venstre, men såkalte «slengere» gjør at stemmene blir mindre verdt og mandatet havner i stedet hos Venstre. I går kveld ble det også klart at MDG overtar ett av Høyres mandater.