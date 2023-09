Bergenslisten feira «valsigeren»

–Vi skriv historie og er kjempenøgde, seier toppkandidat for Bergenslisten, Trond Tystad (t.h.).

Det nystarta «partiet» som vil kjempa mot at Bybanen til Åsane blir bygd langs Bryggen, ligg an til 5 prosent oppslutnad og fire representantar i bystyret. Saman med INP og Pensjonistpartiet har dei over 10 prosent.

– Vi blir beintøffe. Bybanetilhengarane kjem ganske fort til å bli einige med oss, for å sikra at Bybanen blir bygt til Åsane. Over Bryggen kjem Bybanen aldri, seier Tystad, før han drar i gang allsang med «Seieren er vår» og «Nystemten» på valvaken.