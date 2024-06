Bergensinvestor får millionerstatning

For 18 år siden ble forretningsmannen Berge Gerdt Larsen siktet for økonomisk utroskap. Nå må staten betale 8,6 millioner kroner i erstatning etter det som omtales som en «uvanlig langvarig» rettssprosses.

Det var i 2006 at skattevesenet gikk til aksjon mot Larsens kontorer. Senere ble han tiltalt for å ha tappet sitt eget selskap, Larsen Oil & Gas, for 20,5 millioner kroner.

Det skal han ha gjort ved å selge aksjer til kunstig lav pris. Ifølge tiltalen hadde Berge Gerdt Larsen en skjult utenlandsformue på minst 645 millioner kroner.

Larsen ble først dømt til fem års fengsel i tingretten, men anket dommen. I 2016 ble han frifunnet av lagmannsretten.

Nå må staten betale Larsen en erstatning på 8,6 millioner kroner for inntektstap som følge av straffeforfølgningen, samt 100 000 kroner i oppreisningserstatning. På toppen av dette beløpet kommer også renter og 3,7 millioner i sakskostnader.

Retten mener likevel at Larsen har tapt en betydelig høyere sum enn dette på å stå i rettsapparatet over 18 år.

Tapet hans er anslått til 25 millioner kroner. Retten mener Larsen må bære to tredjedeler av tapet selv, mens staten må ta ansvar for resten.

Det var Finansavisen som meldte saken først.