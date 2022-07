Bergensfamilie i dansk skotdrama

Trine Viste og familien frå Bergen, hamna midt oppi den forferdelege hendinga på kjøpesenteret i København sundag kveld. Tre personar er drepne og fleire skadd etter at ein 22 år gammal mann skaut mot personar inne på kjøpesenteret. Til BA fortel Viste at dei var på veg ut av det store kjøpesenteret Fields då dei høyrde skot og skrik. Ein 22 år gammal dansk mann er arrestert for ugjerningane, opplyser politiet.