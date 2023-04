Bergenser (46) tilstår nettovergrep mot over 40 barn - lot som han var en ung jente

I dag startet rettssaken mot bergenseren som er tiltalt for nettovergrep mot 40 barn, i Hordaland tingrett.

I flere år skal han ha gitt seg ut for å være en ung jente på nettet og lurt unge gutter til å utføre seksuelle handlinger med seg selv og med andre barn, foran kameraet.

Ifølge tiltalen har 46-åringen filmet barna og lagret videoene før han delte dem på det mørke nettet.

Han er også tiltalt for å ha filmet barn og voksne med skjult kamera på et badeland i Bergen gjennom en periode på 12 år.

Tiltalte erkjenner straffskyld og risikerer 21 år i fengsel for grove voldtekter av norske og utenlandske barn.

– Mange av de fornærmede synes det var vanskelig å beskrive dette og forholde seg til at de hadde blitt utsatt for overgrep, sier aktor i saken, førstestatsadvokat, Eirik Stolt-Nielsen.

Aktor og førestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen mener sakens alvor belyses av at det er 21 års strafferamme for enkelte av tiltalepunktene. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Hjemme hos mannen fant politiet også overgrepsmateriale mot barn helt ned i toårsalderen.

Bergenseren er tidligere domfelt for å være i besittelse av overgrepsmateriale i 2006, skriver BT. Forholdet skal gå tilbake til 1998.

Det er satt av seks dager til rettssaken.

Frykter store mørketall

Bergenseren erkjente at han hadde filmet barn allerede da han ble pågrepet i desember 2020, opplyser aktor Stolt-Nielsen.

Da rettssaken i dag startet tok det over én time å lese opp hele tiltalen.

Flere av ofrene var under 14 år da overgrepene fant sted.

Selv om bergenseren er tiltalt for overgrep mot over 40 barn, har politiet tidligere uttalt at omfanget kan være opp mot 1000 fornærmede i saken, både i Norge og i utlandet.

Politiet opplyser at de har sett materiale fra barn som tilhører 18 ulike nasjonaliteter.

AVSLØRT AV KRIPOS: Det var politietterforskere på Bryn, ved Kripos' seksjon for internettrelaterte overgrep, som avslørte bergenseren som nå er tiltalt for nettovergrep. Dette er et illustrasjonsbilde som viser hvor personer laster ned overgrepsmateriale bor. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Politiet har ikke klart å åpne krypterte filer

Politiet begrunner de store mørketallene med at det er mange krypterte filer de ikke har klart å åpne og at de ikke har klart å identifisere alle barna.

Politiet har forsøkt å åpne 31 krypterte filer med 500 millioner ulike passord, men har ikke lykkes.

Aktor Stolt-Nielsen sier det i rettssaken blir viktig å vise frem hvilken trafikk mannen har hatt, selv uten å nødvendigvis ha tilgang til alle filene.

– Tiltalte skal dømmes for det vi kan bevise, men en del av tiltalen går ut på hvilken aktivitet han har utvist, i egenskap av å være formidler av overgrepsmateriale, sier Stolt-Nielsen.

Advokat Kim Brügger Villanger er 46-åringens forsvarer.

– Hvorfor har ikke din klient oppgitt passordet til disse filene?

– Han skal forklare seg i morgen, og jeg antar at dette kan bli et tema. Vi får avvente hans forklaring, sier Villanger.

Forsvarer Kim Brügger Villanger sier tiltalte vil komme inn på flere tema under sin forklaring. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Tidligere dømt for overgrepsmateriale

Vest politidistrikt begynte å jobbe med saken etter de fikk et tips fra Kripos om en mulig mistenkt inne på det mørke nettet i 2020.

Da politiet startet sin etterforskning var bergenseren fremdeles aktiv inne på nettforum. De kunne derfor følge med på det han gjorde, og skaffe seg bevis.

Politiet la frem bilder fra flere overgrepsvideoer i retten mandag.

Under én av videoene han hadde delt, hadde 94 000 personer svart i tråden under. En annen video bergenseren postet hadde blitt sett 600 000 ganger.

Hjemme hos mannen fant politiet store mengder overgrepsmateriale. De tok beslag i over 150 gjenstander, bl.a. videokassetter, cd- og dvd-plater og harddisker, og tok over 900 individuelle elektroniske beslag.

– Vanskelig bakgrunn

Bergenseren er tidligere domfelt for oppbevaring av overgrepsmateriale i 2006. Den gangen mente retten at hans vanskelige bakgrunn burde bli betydelig lagt vekt på og han fikk 45 dager betinget fengsel for forholdene.

– Domfellelsen er et tema han vil komme inn på i sin forklaring, sier forsvarer Brügger Villanger.