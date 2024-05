Bergenselevar får behalde sommarleirtilbod, men ikkje i Øygarden

Bergen kommune tilbyr sommarleir for barneskuleelevar også denne sommaren.

Det var tidlegare i år usikkerheit om tilbodet, fordi byrådet meinte sommarleirane for 2.-7.-klassingar ikkje har vore forsvarlege nok psykososialt.

Ifølge ei risikovurdering hadde truslar, vald og trakassering frå nokre barn øydelagt ferieopplevingane for andre barn.

No er det klart at Bømlo folkehøgskule får arrangere sommarleir også i år, medan Skjergardsheimen i Øygarden ikkje skal ha leirar denne sommaren.

– Vi søkte ikkje i år, fordi vi fekk opplyst at det ikkje ville bli utlyst anbod for leirar denne sommaren, og fordi det uansett hadde blitt for seint å rekruttere folk på så kort varsel, seier dagleg leiar Jan Owe Jensen ved Skjergardsheimen.

I staden skal Aktivt Pusterom ha sommarleir for bergenselevar i Jondal.

– Nokre av feriedeltakarane har trengt meir hjelp og støtte enn kva ulike ferietilbydarar med ufaglært personell har kunna gi, skriv byråd Marte Monstad til NRK.