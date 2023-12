Bergenseigd skip treft av objekt får hjelp av U.S. Navy

– Det me veit først og fremst er at det er ingen som er skadde om bord. Det er det aller viktigaste. Mannskapet er trygt, seier Øystein Elgan, dagleg leiar i Inventor Chemical Tankers. Eit av skipa til selskapet vart måndag morgon treft av eit objekt i Raudehavet. Elgan opplyser til NRK at det var 22 mannskap og tre væpna vakter om bord.

– Me er akkurat no byrja å bli geleida av U.S. Navy, seier Elgan klokka 12.20. Kva hamn skipet blir ført til er førebels ikkje bestemt.