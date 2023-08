Bergensbanen: Open for persontrafikk

Bane Nor melder at dei har opna strekninga Hønefoss-Geilo for persontrafikk. Natt til måndag vart strekninga opna for godstrafikk, medan persontoga berre har køyrt mellom Bergen og Geilo. Strekninga Geilo-Hønefoss har vore stengd etter at ekstremvêret «Hans» førte til flaum frå måndag kveld førre veke. Bane Nor melder at reisande framleis må rekna med innstillingar.