Bergensbanen stengt mellom Finse og Myrdal

Bergensbanen har vært stengt i ettermiddag på grunn av strømproblemer. Bane Nor skriver på sine sider at de jobber med å rette feilen, men at det vil ta tid.

Ett tog fra Oslo og ett fra Bergen måtte dermed snu og kjøre tilbake til henholdsvis Voss og Ustaoset. Der kan de reisende gå av og ta buss videre til Oslo eller Bergen, opplyser Vys kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby.



Årsaken til stansen er at et godstog skal ha kommet borti strømledningen på strekningen. Det står nå på Finse stasjon.



Rundt 200 til 300 reisende blir rammet av uhellet og Finse stasjon vil ikke bli betjent i løpet av kvelden.



Nattogene kan bli berørt av strømbruddet, opplyser Lundeby.



Vy jobber nå med mulige alternativer til de reisende.

Det er i 21.20-tiden fremdeles uklart når strekningen kan åpne for trafikk igjen.