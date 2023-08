Bergensbanen stengt i dag og i morgen

Bergensbanen er stengt i dag og i morgen, skriver Bane Nor på sine nettsider. Det er strekningen mellom Geilo og Hønefoss som er stengt på grunn av ekstremværet.

– Det er påvist et femtitallspunkter med behov for større og mindre utbedringer. Banen kommer til å være stengt i dag og utover dagen i morgen, også får vi bedre oversikt når veiene kanskje åpner igjen, sier pressevakt i Bane Nor, Olav Nordli.

Det kommer en ny oppdatering fra Bane Nor torsdag klokken 10.00.