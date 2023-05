Bergensbanen stengt

Bergensbanen er stengt mellom Myrdal og Voss på grunn av strømproblemer. Det skriver Bane Nor i en trafikkmelding på sine nettsider.

– Vi har bestilt mange busser og de vil prioritere å hjelpe de passasjerene som allerede er på vei og der togene har stanset, sier Kaja Rynning Moen i Vy til NRK.

Hun opplyser at det er to tog som står stille: et mellom Voss og Myrdal. Det andre har nettopp passert Myrdal, men returnerer for å kjøre til Flåm. Derfra blir det buss for tog på passasjerene.

I tillegg, er Vossebanen stengt på strekningen mellom Dale og Stanghelle. Det opplyser Moen i Vy. Strømproblemer er også årsaken til at denne strekningen er påvirket.

Neste oppdatering fra Bane Nor er ventet klokken 23.00 i kveld.