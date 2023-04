Bergensbanen stengd ved Finse

Toget med vel 350 passasjerar som skulle frå Bergen til Oslo står framleis på Myrdal stasjon på grunn av eit straumbrot i Finsetunellen i 13-tida. Det er også eit tog på veg frå Oslo, og dette blir stoppa på Finse.

Vy som driftar toget seier det ikkje er mogleg å få passasjerane over på tog frå Myrdal med mindre toget snur og køyrer tilbake mot Bergen.

Per no er det framleis håp om å fikse straumbrotet og få toget i gang igjen utan å nytta buss. Ifølgje nettsida til Bane Nor der estimert opning av banen klokka 18.

– Vi hadde folk på staden i 15-tida. Dette er ein kjent feil, det var omfanget som var ukjend. Difor er vi rimeleg sikre på estimatet på opning til klokka 18, seier pressevakt Gunnar Børset.