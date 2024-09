Ein feil på ein sporveksel gjer at Bergensbanen no er stengd Hallingskeid stasjon, mellom Finse og Myrdal, melder Bane Nor.

– Eit arbeidslag er på veg og håpet er å kunne opne banen igjen kring klokka 13, seier pressevakt Øystein Stavdal Paulsen.