Bergensbanen stengd

Brannvesenet har fått meldingar om brann ved jernbanesporet på Kvåle i nærleiken av Voss, melder BT. Det er ikkje snakk om noko dramatrikk, men brann på eit lite område. Dette opplyser vaktkommandør Shahroz Lahooti til BT.

Bergensbana er stengt mellom Voss og Bulken, opplyser Bane Nor.

Klokka 18.02 melder Bane Nor at trafikken er gang igjen, men at ein framleis må rekne med forseinkingar.