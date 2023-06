Bergensbanen open igjen

Bergensbanen var ein periode søndag stengd på grunn av signalfeil. Det var Bane Nor som melde om feilen i 12.15-tida. Feilen var mellom Hallingskeid og Myrdal, og det var uvisst kor lang tid det ville ta å retta feilen.

Klokka 14.10 melder dei at strekninga er opna for trafikk, men at det framleis vil vera forseinkingar. Både toget på veg frå Oslo S til Bergen og lokaltoget frå Bergen på veg til Myrdal er råka.