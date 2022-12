Bergensbanen forsinka grunna toalettproblem

Toget frå Oslo mot Bergen er forsinka, melder BT. Kommunikasjonssjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby seier til avisa at toget er forsinka med rundt 1 time og 45 minutt.

Årsaka skal vera toalett-trøbbel. Ifølge pressevakt i Bane Nor, Olav Nordli er det eit toalett som er i uorden og at toget difor må stoppe for toalettpause.