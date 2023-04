Bergensbanen er rydda etter avsporing

Arbeidstoget som spora av aust for Myrdal klokka 10 er no tilbake på sporet, og Bergensbanen opna att klokka 17.10, melder Bane Nor. Ettermiddagstoget frå Bergen vart erstatta av buss til Ål, medan ettermiddagspassasjerar frå Oslo slepp å byte til buss i Ål, opplyser Vy.