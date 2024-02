Bergensbanen er åpnet etter jordskred

Bergensbanen er åpnet for togtrafikk etter et jordskred på strekningen mellom Trengereid og Arna.

Bane Nor, som har driftsansvar for Bergensbanen, hadde mannskap ute for å undersøke omfanget av raset.

– Det må beregnes følgeforsinkelser utover kvelden. Togtrafikken vil normalisere seg, men det er også dårlig vær i området, sier pressevakt Gunnar Børseth til NRK.