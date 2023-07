Bergensbanen åpnet igjen

Bergensbanen er åpnet for trafikk igjen. Det skriver Bane Nor på sine nettsider klokken 10.15.

Man må regne med forsinkelser. Tidligere onsdag ble strekningen Voss-Myrdal stengt for togtrafikk. Det skyldtes at et annet tog sperret sporet.

Følgende toglinjer kan påvirkes av forsinkelsene:

Bergen - Voss - Myrdal, Bergensbanen R40

Oslo S - Bergen, Bergensbanen F4

Rundt klokken 07.00 onsdag morgen åpnet Bergensbanen igjen etter at alle nattogene mellom Oslo og Bergen ble innstilt tirsdag. Årsaken til innstillingene da var et godstog som sto på sporet ved Myrdal stasjon.