Bergensar kan bli nominert til Oscar

Maria Ekerhovd frå Bergen kan bli nominert til Oscar for beste internasjonale film for «Ellos eatnu – La elva leve», skriv BT.

Filmen er ein av tre norske filmar som Norsk filminstitutt har på kortlista over filmar dei meiner er god nok til å representera Noreg i prestisjetunge filmprisutdelinga.