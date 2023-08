Bergenbanen innstilt igjen: – Strevsam sommar

Bergenbanen er framleis innstilt på grunn av flaum mellom Geilo og Gol. Det fortel kommunikasjonssjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby til NRK.

– Me hadde håpa at banen kunne opna i går kveld, men geologar jobbar framleis på staden, seier han.

Det første morgontoget frå Bergen er innstilt , medan det neste går til Geilo. Det blir ikkje buss for tog på resterande strekning mellom Geilo og Oslo.

– Me treng 10 bussar for å dekka eit tog, og det er nesten umogleg å oppdriva. Difor blir det ikkje buss for tog, dessverre, seier Lundeby.

Alle tog frå Oslo til Bergen er innstilt. Det blir ny vurdering klokka 9 tysdag.

Pressesjefen seier det har vore ein utfordrande sommar med fleire innstillingar og avvik.

– Det har vore ein strevsam periode for både passasjerar og tilsette. Godstog har spora av, me har hatt infrastrukturproblem og flaum- og regnproblem, seier han.