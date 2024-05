Bergen varmast, og meir sol i vente

Det var årets første nordiske sommardag onsdag, med temperaturar over 20 grader fleire stader. Aller varmast i Noreg var det i Bergen med 23,6 grader. Austevoll var hakk i hel, med 22,4 grader. Det er meldt like høge temperaturar torsdag. I ettermiddag er det varsla sol og 24 grader, ifølgje yr. – Det blir varmast i ytre strøk, men i indre strøk vil dei slita med å koma over 20 grader. Det ser bra ut fredag og laurdag også, så no er me inne i ein god periode, seier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid.