Bergen utset ny bybane-trasé, men ønsker lokal ferje

Opposisjonen kritiserer byrådet for ikkje å ta stilling til korleis traseen for ein framtidig bybane frå sentrum og vestover mot Loddefjord skal gå. Onsdag handsama bystyret kommunedelplanen for kollektivtrafikken mellom sentrum og Bergen vest.

Fleirtalet vedtok å jobbe vidare med å avklare traseen snarast mogleg, og tilrår at den blir lagt nær eller på dagens Puddefjordsbro. Vidare løp skal bli lagt i ein tunnel eller dagløysing som gjer det mogleg med hurtig endring og full utvikling av Indre Laksevåg.

I same sak fekk Høgre fleirtal for å opprette ei ferjerute mellom Laksevåg og Nøstet.